Schramberg Metalacker-Fans lassen es krachen

Schramberg-Tennenbronn - Volles Haus auch am zweiten Tag des Metalackers in Tennenbronn. Festival-Gänger aus der Region, aber auch aus Köln , Düsseldorf, Berlin oder Augsburg ließen es so richtig krachen. Und das trotz kühler Temperaturen, mit denen vor allem der ein oder andere Camper etwas gehadert haben dürfte.