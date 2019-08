Schramberg-Tennenbronn - Es ist wieder laut um Tennenbronn: Am Freitagabend ist die achte Auflage des Metalackers gestartet. Rund 3000 Besucher werden am Wochenende am Trombach erwartet. Am ersten Abend bereits feierten tausende Fans die fünf Bands, die auf der Bühne standen.