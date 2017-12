Schramberg Messe des Linzer Domorganisten erklingt

Musikalisch werden die Weihnachtsfeiertage in der Kirchengemeinde auch in den anderen Feiern und Gottesdiensten abwechslungsreich gestaltet. Bei der Krippenfeier am Sonntag, 24. Dezember, um 16 Uhr in "Heilig Geist" wird das von Rudi Schäfer komponierte und arrangierte Krippenspiel "Heute leuchten alle Sterne" mit der Kinder- und Frauenschola und dem Krippenspielorchester aufgeführt. In der Christmette um 18 Uhr musizieren Matthias Fahrner an der Oboe und Margarethe Müller an der Orgel.