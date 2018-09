Schramberg Menschen mit Musik motivieren

Schramberg. Der charismatische Ire aus Tullamore startete mit Wiederveröffentlichung seines Erfolgsalbums "Under a Celtic Sky" laut Mitteilung noch einmal durch und bringt jetzt sein brandneues Album "Tullamore Spirit" mit nach Schramberg.

Brendan Keeley gehört zu den klassischen Songwritern und Interpreten seiner Zunft. Stets bekennend zu seinen Wurzeln und seiner Heimat Irland. Oft hat er die ganze Schwere seines Volks in der Seele, natürlich auch den traditionellen Irish Folk mit all seiner widerspiegelnden Lebensfreude. Titel wie "Still in Love With You", "Heart and Soul" oder "You Sleep With Angels" und viele weitere Songs stammen aus seiner Feder und brachten ihm auf der grünen Insel Gold und Doppel-Platin ein.

Hierzulande bekannt geworden ist er auch durch sein Engagement für die Hinterbliebenen des Amoklaufs in Winnenden mit seinem Song "Heart and Soul" und ist jedes Jahr zu Gast am Marktbrunnen in Winnenden.