Schramberg Mensa fehlt nur noch der Betreiber

Schramberg-Sulgen. Nach ersten baulichen Verzögerungen ist die neue Schulmensa der Beruflichen Schulen in Sulgen mittlerweile fast fertig – es sind nur noch kleinere Dinge die fehlen, sagt Schulleiter Axel Rombach. Am Tag der offenen Tür der Schule, am Samstag, 3. Februar, sollen die neuen Räume erstmals auch für Besucher "inoffiziell" geöffnet sein. Ob bis zu diesem Zeitpunkt allerdings schon klar ist, wer das Objekt betreiben wird, kann Rombach derzeit noch nicht sagen. Offiziell vorgestellt und eingeweiht werden soll die Mensa nach der Vorstellung des Landkreises allerdings erst dann, so sagt Rombach, wenn ein Betreiber feststeht.

Es sei "landauf, landab überall nicht einfach" für Schulmensen einen Betreiber zu finden, weiß Rombach. Und so sei dies auch in Sulgen, wie er einräumt. Nachdem ein erster Aufruf kein Ergebnis brachte, sei das Landratsamt Rottweil als Schulträger mittlerweile aber in Gesprächen mit einem möglichen Interessenten für die Übernahme des Caterings, weiß Rombach. Unterschrieben sei allerdings noch nichts.

Warum die Betreiber bei einer Schulmensa nicht Schlange stünden, erläutert Rombach so: Das Liefern der Speisen sei nicht das Problem, wohl aber die Ausgabe. Denn rund 13 Wochen im Jahr seien Schulferien, in denen das jeweilige Unternehmen seine Mitarbeiter teilweise andernorts beschäftigen müsse, da es diese ja nicht so lange in den Urlaub schicken könne.