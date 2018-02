Schramberg Mensa als kommunikatives Zentrum

Schramberg-Sulgen. Über Bildungswege vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur informierten die Abteilungsleiter beim Tag der offenen Schule. Kompetent und hilfsbereit beantworteten die Schüler und Lehrer der einzelnen Fachrichtungen Fragen interessierter Besucher.

Das bewährte Profil Umwelttechnik und das neu eingerichtete Profil Gesundheit am Beruflichen Gymnasium stießen dabei auf besonderes Interesse und wurden anhand von Modellen und Praxisarbeiten anschaulich präsentiert. Auch für den Weg zur Mittleren Reife über die zweijährigen Berufsfachschulen interessierten sich viele Gäste und zeigten sich überrascht, welche Chancen damit verbunden sind, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Hauptschulabschluss, dem Versetzungszeugnis der Realschule in die 10. Klasse oder in die 9. Klasse des Gymnasiums gelingt die Zulassung zur zweijährigen Berufsfachschule und führt von dort in eine Ausbildung, ins Berufliche Gymnasium oder in ein Berufskolleg. "Diese Infos haben uns bei der Entscheidung viel geholfen", war immer wieder zu hören und zeigte dem Schulleiter Axel Rombach, wie wichtig es ist, direkt an den Beruflichen Schulen über Anschlussmöglichkeiten zu informieren.

"Wir können auf unterschiedlichen Wegen den Fähigkeiten und Begabungen der einzelnen Schüler entgegenkommen und Chancen eröffnen", betonte der Schulleiter.