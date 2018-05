Schramberg Melodien führen bis in Richtung Jazz

Für viele Zuhörer war sicherlich auch die Komposition "Vater unser im Himmelreich" aus der Orgelmesse von Johann Sebastian Bach eine neue Entdeckung. Mit punktierten Noten und chromatischen Auf- und Abstiegen war die Klangsprache des barocken Altmeisters klar erkennbar. Der Duktus war trotz des gehüpften Rhythmus’ ruhig und feierlich, die hellen Oberstimmen brachten festlichen Klang.

Mit mächtigem Sound eröffnete der virtuose Interpret die dritte Concert-Fantasie op.34 in D-Dur aus der Feder des spätromantischen Komponisten Otto Dienel. Über gewaltigen Akkorden flossen die Oberstimmen dahin. Nach einem Intermezzo mit feiner Struktur und zart ziselierten Läufen folgte eine Fuge in klarer Transparenz. Die imitatorischen Stimmen verwoben sich zu einem melodischen Klangteppich und gewannen durch die Wiederholung immer mehr an Expressivität. Durch festliche Klanggirlanden wurde das Thema variiert.

Gespannt warteten die Zuhörer auf die moderne Fassung der Choral-Fantasie "Nun freut euch, lieben Christen g’mein", eine Komposition des zeitgenössischen Musikers Volker Bräutigam, der mit seinen Werken einen Spagat zwischen alter und moderner Musik vollbringt. Nach der Eröffnung mit verhaltenen Pedaltönen in schrittweisen Intervallen wurde eine zusammenhängende Melodie hörbar, unterbrochen durch Clusterfragmente. Die Melodie wurde ausgelassener, rhythmischer und nahm immer mehr Jazzcharakter an. Der Interpret spielte mit Jazzharmonien, ließ die Töne über die Stränge springen, faszinierte mit parallel laufenden Akkorden und sprengte die Grenzen der Tonalität. Durch die Verjazzung bekamen die Läufe einen völlig neuen Charakter der Freude und des Überschwangs.

Mit Gerard Bunks Werk "Einleitung, Variationen und Fuge über ein Altniederländisches Volkslied" stellte der Orgelvirtuose einen der ganz großen Komponisten der Spätromantik vor dem Umschwung zur Neuen Musik vor.

Der holländisch-deutsche Komponist Bunk, der in seiner Bedeutung neben Reger und Karg-Elert gestellt wird, schuf einen ganz eigenen Musikstil. Gewaltig und gravitätisch war die Einleitung mit farbiger Registrierung. Die Sequenzen klangen fast alarmierend. Dunkel und verhalten erschien die Liedmelodie, erst im Piano, dann klarer hervortretend, im Charakter ruhig und choralartig. Die erste Variation im lyrisch-weichen Flötenregister kam im gedämpften Klang daher. Die schöne Melodie wurde umspielt.

Lebhaft und in kontinuierlichem Lauf folgte die zweite Variation, die eine interessante Mehrstimmigkeit in glanzvollen Registerfarben aufwies. Mit ihrer punktierten Rhythmik erinnerte sie fast an einen gravitätischen Tanz. Die dritte Variation enthielt mit dem Rhythmus lang/kurz eine neue Kompositionsidee. In warmen Registerfarben bewegten sich die weich wabernden, fast schwimmenden Töne bei der vierten Variation. Die emotionale Melodik nahm einen flehenden Charakter an. Mit glanzvollen Läufen in rasantem Tempo bewies der Solist in der fünften Variation seine Virtuosität.

Die Fuge mit präziser Stimmführung entwickelte sich zu einem triumphalen und brillanten Finale, wobei das Liedthema noch einmal in äußerster Pracht und Herrlichkeit erschien. Die beeindruckten Zuhörer, denen der Interpret die Schönheit einiger unbekannter Werke näher gebracht hatte, spendeten reichen Applaus.