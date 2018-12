Schramberg Meinrad Löffler erfährt zweifache Ehrung

Bereits während seines Studiums an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen trat Meinrad Löffler seine erste Stelle als Dirigent des MV Harmonie Winzeln an. Im Jahr 1989 übernahm Löffler als Musiklehrer die Trompetenschüler der Musikschule Schramberg. Fast der gesamte Trompetensatz der Stadtmusik wurde von ihm ausgebildet. Von 1996 bis 2009 leitete er den MV Frohsinn Tennenbronn, bevor er zunächst interimsmäßig, die Leitung der Stadtmusik übernahm: Das Schramberger Hauptorchester war im Herbst 2010 überraschend dirigentenlos geworden und bat Löffler um seine Unterstützung als passionierter Gitarrist. Dieser übernahm nicht nur den Solopart, sondern auch die gesamte Probenleitung und den Taktstock für das Weihnachtskonzert. Nach zweiwöchiger Bedenkzeit in Australien übernahm Löffler endgültig den Taktstock und ließ ihn seitdem nicht mehr los – zur Freude aller Musiker. Bei Arbeitseinsätzen ist er immer engagiert dabei und auch die Fasnet hat es ihm angetan.

Flaig betonte, es sei herausragend, wie sich unter der Leitung von Meinrad Löffler wieder etabliert habe, dass viele junge Musiker trotz Studium und weit entferntem Wohnort dem Verein die Treue hielten. Für die Stadtmusik sei Löffler "ein riesen Gewinn".

Seine erste musikalische Liebe galt der jedoch der Gitarre, der er bis heute treu geblieben ist. Im Alter von sieben Jahren erhielt er Klavierunterricht, zwei Jahre später kam der Trompetenunterricht hinzu.