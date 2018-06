Schramberg Mehrere Linien

Fehrenbach beziehungsweise Fehrenbacher wurde jemand genannt, der aus Vöhrenbach stammt, es handelt sich hier also um den klassischen Fall eines Herkunftsnamens. Der Name hat sich schon sehr früh im mittleren Schwarzwald verbreitet. Bereits um 1440 gibt es mehrere Fehrenbach-Stämme in Furtwangen. Die ersten Namensträger in der Herrschaft Schramberg sind Jakob und Sebastian Fehrenbacher – jetzt mit der "er"-Endung geschrieben. Beide ziehen Mitte des 17. Jahrhunderts in den Sulzbach (Lauterbach). Von Sebastian gehen mehrere Fehrenbacher-Linien aus.