Schramberg Mehr Sitzmöbel und WLAN in Innenstadt

"Alles ist besser, als das, was wir jetzt haben, trotzdem kann man noch manches verbessern", meinte Gemeinderat Johannes Grimm (CDU) zu der Planung. "Wer muss die Grünbereiche pflegen. Haben wir dafür das Personal?", wollte er wissen. Die Leute hätten sich "nicht entzückt geäußert über den Bestand der Grünflächen." Er spreche sich dafür aus, auf Kleingrünfelder verzichten, um die Bereiche mit der Maschine säubern zu können. Nach derzeitigem Stand freuten sich nur die Hunde, die Menschen aber nicht.

"Was die Bepflanzung angeht, kann man sich streiten", entgegnete Oberbürgermeister Thomas Herzog. Das die Anlage mit dem Baum am Hirsoner Platz nicht optimal sei, sei bekannt, deswegen solle auch eine Sitzgruppe kommen, "so dass kein Grün mehr drumrum ist", argumentierte Herzog.

Die Anzahl der kleinen Grünflächen im Gebiet sei deutlich reduziert worden, informierte auch Stadtplaner Rudolf Mager. Die aufgenommenen seien mit den Anliegern abgesprochen worden und teilweise auch ein Wunsch der Anlieger – so beispielsweise vor dem Atelier Pflumm in der Paradiesgasse, wie Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember auf Anfrage im Nachgang der Sitzung sagt. Zwei weitere Anlagen seien zudem etwas oberhalb auf beiden Seiten der Paradiesgasse vorgesehen. Ein zusätzlicher Baum, so Dezember, soll im Kohlengässchen gepflanzt werden, ein weiterer bei der Schneiderei An der Steige 17. Vor dem "Rosengarten" ist vorgesehen die komplette Anlage neu zu gestalten. Wieder hergestellt werden soll der Grünbereich neben der Treppe zur Steige, der nach Kabelarbeiten vorübergehend mit Asphalt versiegelt worden war. Beim Baum am Hirsoner Platz soll es mobile Kästen geben, so Dezember.