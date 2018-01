Schramberg Mehr als 100 Bäume eingesammelt

Schramberg-Tennenbronn. Zwei Gruppen von Jugendmitarbeitern zogen am Samstagmorgen durch Tennenbronn, um die bereitgestellten und ausgedienten Christbäume einzusammeln. An den Bäumen waren die freiwilligen Spenden angesteckt. Die großen Hänger waren schnell beladen, zur Zwischenlagerung wurden sie am Gemeindehaus abgelegt. Denn erst nach dem Mittagessen wurden die Bäume auf den Oberen Falken zu Peter Bösch gefahren.