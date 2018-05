Schramberg Medzentrum: Zweiter Bauabschnitt kommt

Weit fortgeschritten seien zum Beispiel die Verhandlungen mit medizinischen Dienstleistern aus dem Bereich Wundversorgung (Behandlung chronischer und schlecht heilender Wunden) sowie aus dem Bereich Physiotherapie. "Wir sind auch dabei, weitere Fachärzte nach Schramberg zu holen." Speziell über die Anfrage eines zahnheilkundlichen Anbieters würde sich Bechtler noch freuen. Er erwarte, dass es sich mit dem kommenden Medzentrum auch junge Ärzte eher überlegten, in Schramberg zu arbeiten.

Kapitalerhöhung geplant

Parkplatzsorgen sollen Besucher wie Mitarbeiter des Medzentrums und Anwohner keine haben: An der Tösstraße wird ein Parkdeck mit 90 Stellplätzen gebaut, 50 weitere werden auf zwei Grundstücken geschaffen. Zusammen mit elf Plätzen in der Tiefgarage und weiteren am Gebäude kämen so 150 Parkplätze zusammen. Die bereits bestehenden öffentlichen Parkstreifen am Straßenrand blieben erhalten. "In allen Medzentren haben wir es immer erreicht, dass Praxisbesucher keine Parkgebühren zahlen müssen", versicherte Bechtler.

Investiert werden für die beiden Bauabschnitte und das Parkdeck insgesamt rund 16 Millionen Euro. "Wir bauen mehr und größer, den modernsten Gebäudekomplex in der Stadt mit den modernsten Mietflächen", erklärte Bechtler. Er bietet Unternehmen und Bürgern an, sich (als im Grundbuch eingetragene Kommanditisten) an der geplanten Kapitalerhöhungsrunde von 1,5 Millionen Euro zu beteiligen.