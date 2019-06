Schramberg Medizinisches Versorgungszentrum schließt Praxistüren

Die Praxisräume in der Weihergasse übernehmen die Regiodocs indes nicht. In der Talstadt werden sie bekanntlich Räumlichkeiten im neuen Medzentrum beziehen. Weil es dort zu weiteren zeitlichen Verzögerungen kommt, müsse bis November improvisiert und die Patienten in dieser Zeit auf die verschiedenen Standorte der Regiodocs verteilt werden, so Pfaff.

Für Räume im Medzentrum hatte auch das MVZ einen Mietvertrag unterzeichnet. "Wir werden dort keine Praxis beziehen. Was mit den Räumlichkeiten passiert, ist noch unklar", erklärte Koch. Das bestätigte auch Andrea Ulrich von der zuständigen Projektentwicklunsgfirma IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH auf Nachfrage. Dort werde derzeit von Fachanwälten geprüft, "ob, wann und wie ein Vertragsausstieg möglich ist". "Wir gehen davon aus, dass mit Helios eine Vereinbarung gefunden werden kann, welche Medzentrum absichert, bis ein Nachmieter für die nun vakante Mietfläche gefunden ist", teilte Rechtsanwalt Alexander Bechtler, Sprecher des Medzentrum-Netzwerks, weiter mit.

Um die Nachwuchssorgen für Allgemeinärzte auf dem Land zu verringern und die medizinische Versorgung zu sichern, streben Helios und Regiodocs eine Kooperation an. Um den Facharzt in Allgemeinmedizin zu machen, müssen Ärzte zeitweise sowohl in einem Krankenhaus als auch in einer Hausarztpraxis tätig sein. "Das können wir zusammen strukturiert anbieten", erläuterte Miriam Stengel, stellvertretende ärztliche Direktorin bei Helios.