Schramberg Matthias Rehfuß ist neuer Fachbereichsleiter

Schramberg. Rehfuß soll baldmöglichst die Nachfolge von Peter Weisser bei der Stadtverwaltung antreten. Weisser wurde nach 46 Dienstjahren zum Jahresende 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Der 36-jährige Matthias Rehfuß ist in Schramberg kein Unbekannter. Der Diplom- Verwaltungswirt war bereits von 2010 bis 2013 als Leiter der Abteilung Öffentliche Ordnung bei der Stadtverwaltung Schramberg tätig. Nachdem er in anderen kommunalen Verwaltungen – aktuell beim Landratsamt Freudenstadt – weitere berufliche Erfahrungen gesammelt hat, zieht es ihn nun nach Schramberg zurück, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Er wird den Fachbereich Recht und Sicherheit nunmehr in der Position des Fachbereichsleiters verstärken.