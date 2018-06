Schramberg Matthias Hangst zu Gast bei "SWR1 Leute"

Schramberg (zeg). Mit 15 Jahren begann Hangst für den Schwarzwälder Boten über Sportereignisse zu berichten. Nach dem Abitur entschied er, professioneller Sportfotograf zu werden. Lange Zeit arbeitete er als Freelancer, seit 2014 ist er festangestellter Fotograf bei Getty Images. Er war bei den vergangenen sieben olympischen Spielen dabei, in Wimbledon, bei mehreren Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften. Wenn am 14. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet wird, ist Hangst hautnah dabei. "Als Sportfotograf lernt man mit einem Auge durch die Kamera zu sehen und mit dem anderen zu beobachten, was nebenbei vorgeht", sagte er dem SWR. Morgen, Mittwoch, 6. Juni, ist er im Radio zu erleben. Hangst ist Gast bei der Sendung "Leute", die von 10 bis 12 Uhr bei SWR1 ausgestrahlt wird.