Schramberg. Die Kindergärten St. Maria und Heilig Geist treffen sich zum gemeinsamen Martinsumzug am Sonntag, 11. November, um 17.30 Uhr auf dem Kirchplatz Heilig Geist mit den Martinslaternen. Nach einem gemeinsamen Einstieg führt das Jugendblasorchester der Stadtmusik den Umzug an. Am Feuerwehrhaus und am Rathausplatz wird ein kurzer Zwischenstopp gemacht. Beim Kirchplatz St. Maria angekommen, können Kinder und Erwachsene nacherleben, wie St. Martin mit dem Bettler seinen Mantel teilt. Im Anschluss bietet der Elternbeirat des Kindergartens Heilig-Geist Kinderpunschs, Glühwein, Würstchen und Muffins an. Bei schlechtem Wetter findet die St. Martin-Feier in der Heilig-Geist-Kirche statt.