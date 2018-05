Schramberg Margit bringt gesunde Drillinge auf die Welt

Drei gesunde und gleich große Kälber hatte die junge Kuh Margit auf dem "Primishof" in Sulgen-Heuwies ganz ohne jede Hilfe zur Welt gebracht. Beim Füttern am Morgen hatte Frank Kuner noch nichts Auffälliges an der Kuh in der abgetrennten Bucht entdecken können. Bei der Beobachtung im Laufstall hatte er "viel Bewegung im Bauch" festgestellt und bei einer Untersuchung der Kuh auch mehrere Füße getastet.

Erst zwei, dann drei

Er rechnete deshalb mit einer Zwillingsgeburt und tatsächlich lagen am Mittag zwei Kälber im Stroh der Abkalbebox. Aber dann legte Margit noch einmal nach und brachte in ihrem zweiten Wurf ein drittes Kalb zu Welt. Und bei genauem Hinsehen waren alle drei Tiere weiblich, also eineiige Drillinge und ganz offenbar auch gesund und munter. Selbst für den erfahrenen Milchviehhalter und Fleckviehzüchter ein ganz seltenes Glück, das noch immer anhält, denn Marie, Marielotte und Mariel springen munter in der Kälberbox umher und die Mutter gibt über 30 Liter Milch am Tag.