Schramberg Mann wird beim Schnee schippen mit Luftpistole beschossen

Dem Anwohner schmerzte beim Schneeschippen in der Mariazeller Straße gegen 5.30 Uhr plötzlich der rechte Ellenbogen. Der Mann entdeckte daraufhin ein Projektil in dem Gewebe der Textiljacke. Die Jacke hatte an der Einschussstelle auch ein kleines Loch.

Verletzt wurde der Mann nicht. Wer auf den 43-Jährigen geschossen hat, ist unklar. Zum Tatzeitpunkt fuhren keine Fahrzeuge vorbei. Auch andere Personen waren nicht zu sehen.