Schramberg Manche mögen’s wild

Die Bühler Hobbyköche Verena Scheidel und Manuel Wassmer flogen am Pfingstmontag nach China zu den internationalen "Gourmand World Cookbook Awards". Ihr Kochbuch "Schwarzwälder Tapas 2" ist für den Award für das "Beste Kochbuch des Jahres" in allen Kategorien und damit für den Titel "Best in the World" nominiert. Das gelang zum letzten Mal vor 18 Jahren einem Altmeister der Kochkunst, dem 3-Sterne-Koch Dieter Müller. Die Entscheidung fällt heute, Samstag, in Yantai vor etwa 500 Autoren und Verleger aus der ganzen Welt.

200g Kirschwassersalami in grobe Stücke schneiden und im Gefrierschrank leicht gefrieren lassen. Die Salamistücke im Mixer fein pürieren.

2 EL Kirschkonfitüre und 50g Butter in Stücken zugeben und zu einer homogenen Masse pürieren.

Diese mit etwas Kirschwasser

(Wenn Kinder mitessen, kann man den Schnaps auch weglassen) und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kurz kalt stellen.

500g Schichtkäse abtropfen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen und ebenfalls zu einer homogenen Masse verrühren.

1 Dose Pumpernickel (Runde Scheiben). Je eine Scheibe Pumpernickel dick mit der Salamicreme bestreichen. Eine weitere Scheibe Pumpernickel darauf geben und diese dick mit Schichtkäsecreme bestreichen. Zum Abschluss wieder einen Pumpernickel. Die so entstandenen Torten oben und seitlich mit Schichtkäsecreme

überziehen. Kalt stellen.

20 Scheiben Schwarzwälder Schinken im Backofen bei 90 Grad circa zwei Stunden trocknen. Die Scheiben zwischen zwei Lagen Küchenkrepp legen und mit dem Wellholz darüber rollen. Dadurch entsteht ein feiner Schinkencrunch. Dieses wird oben auf die Torte gestreut und seitlich an den Rand angeworfen.

Die Torte mit Hilfe eines Spritzbeutels mit Tupfern vom Schichtkäse verzieren und jeweils eine Johannisbeere darauf geben.

Vor dem Verzehr kalt stellen, eventuell sogar leicht gefrieren, da sie sich so besser schneiden lässt. Am besten eignet sich dafür ein Elektromesser.