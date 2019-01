Schramberg Mamma Mia: Kampf mit dem bösen Drachen

Märchenhaft ging es weiter mit der Filmmusik "Beauty and the Beast". Die Geschichte der jungen Belle, die sich in ein Biest verliebt, beweist, dass wahre Schönheit nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist. Annemarie Neumann entführte die Gäste mit ihrem virtuosen Saxofon-Solo in die märchenhafte Traumwelt, in der die Liebe regiert.

Zeit zum Ausruhen gab es nicht, denn "The Show Must Go On." Mit "Highlights from the Greatest Showman" bewiesen sie, dass alles möglich ist, wenn man nur Mut hat. Mit "Bohemian Rhapsody" verabschiedete sich das Orchester. Um das Lebensgefühl der Band Queen widerzuspiegeln, stellten sich die Musiker auf die Stühle und boten einen prägenden Eindruck.

Im Anschluss nahm das Hauptorchester unter der Leitung von Robert Stuhlberg auf der Bühne Platz. Bei "Fire" von Bertrand Moren war der Name Programm. Das Thema versetzte die Zuhörer in die Situation eines Großbrands. Durch die aufdringlichen Klänge und immer dichter werdenden Harmonien wurde der Eindruck erweckt, der Zuhörer stünde direkt neben dem Feuer.

Mit sanften Harmonien das Wasser simuliert

Mit dem nächsten Stück eröffnete das Orchester einen Kontrast, der größer nicht sein könnte. Dem zerstörerischen Feuer setzten sie das Element Wasser entgegen. "Along The River" erweckte mit sanften Harmonien, leichten und doch energievollen Klängen die Vorstellung, an einem Fluss spazieren zu gehen, dem Rauschen des Wasser zu lauschen, Laub unter den Füßen zu spüren und eine Eisenbahn fahren zu hören.

Im Anschluss ging es mit "The Saint and the City" von Jacob de Haan zurück zum Feuer. Die Geschichte um den Erzengel Michael, der die Stadt Zwolle vor einem Drachen rettete, wurden vom Orchester perfekt umgesetzt. Der scheinbar aussichtslose Kampf zwischen Engel und Drache schien durch aufreibende Klänge vor dem inneren Auge sichtbar zu werden.

Beim Stück wurde das Orchester von Simon Mutschler dirigiert. Mutschler absolvierte seine Ausbildung an Klavier und Trompete sowie alle drei D- und C-Lehrgänge mit großer Bravour. An der Trompete erhielt er mehrere Preise.

Mit "Berliner Luft" von Paul Lincke holten die Musiker die Freiheit des Großstadtfeelings in die Kastellhalle. Ins Wasser ging es mit "The Flood" von Mario Bürki. Er setzte die Überschwemmungen im schweizerischen Oberaargau 2016 harmonisch um. Die Ruhe vor dem Sturm war ebenso deutlich zu hören wie das Ansteigen des Wassers.

Mit der "Blue Ridge Saga" von James Swearing entführten die Musiker in das gleichnamige Gebirge in den USA. Auch dieses Stück wurde von Simon Mutschler dirigiert.

Der "Earth Song" von John Glenesk Mortimer verband alle vier Elemente. Humorvoll führten Janine Geiger und Annemarie Neumann durchs Programm. Passend zum Motto ließ die Firma Diliton die seitliche Wand in bunten Farben erstrahlen und zeigte Videoanimationen.