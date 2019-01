Schramberg Mallorcas Sonne Thema in der Bergsteigerecke

Schramberg. Die nächste findet am kommenden Donnerstag, 10. Januar, 20 Uhr, im Adlerstüble Café Spitz in Heiligenbronn statt. Mitglieder und Gäste sind dazu willkommen. Die Bergsteiger verschlägt es an diesem Abend nochmals in den mediterranen Süden: Die Klettergruppe zeigt Bilder von einer Gruppenausfahrt im Herbst nach Mallorca. Während der einwöchigen Reise konnten die 18 Alpenvereinsmitglieder im Gebirge und an der Küste der Insel schöne Ein- und Mehrseillängen sowohl sportklettermäßig abgesichert, als auch im alpinen Stil, genießen. Auch ohne Seil, dafür überhängend über der Meeresoberfläche kletterten einige Teilnehmer mit großem Spaß und Mut beim "Deep-Water-Soloing". Schönes Wetter und kulinarische Schmankerl machten die Reise für alle Teilnehmer zu einem Highlight des abgelaufenen Kletterjahrs. Alpinisten sind aber auch im Winter nicht untätig, die Tourenleiter für Skitouren stellen in der Bergsteigerecke noch kurz ihre in dieser Saison geplanten Skitouren vor. Weiterhin werden auch eine Alpin-Skiausfahrt und ein Langlauftreff angeboten. Außerdem informiert die Gruppenleitung über aktuelle Themen und stimmt auf die Mitgliederversammlung mit Wahlen im Februar ein.