Schramberg Malermeister renoviert das Kleinod

Historischer Granitblock

Kurz unterhalb des Sammelweihers liegt am Bachbett direkt am Weg "Rund um Schramberg" ein großer Granitblock.

Der Gymnasialprofessor und ehrenamtliche Stadtarchivar Werner Popp (1901 bis 1979) berichtet von einer mächtigen Tanne, die viele dieser Granitsteine überragt. In einem dieser Felsblöcke hat ein Unbekannter vor mehr als 100 Jahren eine Inschrift aus der Sammlung des Dichters Joseph Viktor von Scheffel (1826 bis 1886) folgendes in "Schwabacher Schrift" eingemeißelt: "Jeder stehe an dem Platz wo er gewachsen. Und erfülle was ihm obliegt! Also halten wir’s im Wald hier."