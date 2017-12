Schramberg Mädchen an die Stifte

"...weil ich ein Mädchen bin..." heißt das Motto, zu dem die jungen Teilnehmerinnen spontane Ideen beitragen können, in Form von Geschichten, Gedichten, Tagebucheinträgen, Briefen, SMS-oder WhatsApp-Dialogen. Die Inhalte können wahr oder auch frei erfunden sein, eigene Erlebnisse, Träume, Wünsche oder Ängste enthalten, eben alles, was jungen Schreiberinnen so einfällt. Die Verfasserinnen können unter ihrem Namen oder unter einem Pseudonym schreiben.

Ins Leben gerufen haben diese Aktion der Frauenbeirat in Kooperation mit Juks³, "BuchLese" und der VHS. Angesprochen sind dabei Mädchen (ab elf Jahre) und junge Frauen, die in Schramberg oder näherer Umgebung wohnen und einen Bezug zu Schramberg haben – auch durch Schule oder Ausbildung. Die eingereichten Texte werden auf einer eigens eingerichteten E-Mail Adresse (vor unbefugtem Zugriff geschützt) gesammelt, von einer Jury gelesen und am Internationalen Frauentag, 8. März 2018, in einer öffentlichen Lesung in der "Buchlese" von den Verfasserinnen selbst oder einer Sprecherin präsentiert. Die Beiträge sollen in einem Bändchen gedruckt werden, das dann jeder Teilnehmerin zukommt.

u Auskünfte und Unterlagen gibt es im Internet unter www.juks-hoch-drei.de/schreibaktion. Einsendeschluss ist der 17. Januar.