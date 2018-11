Schramberg Lückenschluss von St. Georgen nach Hardt

Belastbare Angaben zu den erforderlichen natur- und umweltschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen liegen noch nicht vor. Zudem müssen noch die Förderungsmöglichkeiten eines Ausbaus nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz geprüft werden. Zur Klärung dieser Fragen hat sich der Fachausschuss mit einem einstimmigen Votum dafür ausgesprochen, das Straßenbauamt zu beauftragen, in Kooperation mit dem Landkreis Rottweil für den einfachen Ausbau der K 5524/K5531 einschließlich Neubau eines Rad- und Gehwegs zwischen St. Georgen und der Kreisgrenze bei Königsfeld-Buchenberg eine Machbarkeitsstudie sowie die erforderlichen Planungen an ein geeignetes Ingenieurbüro zu vergeben. Für diese Studie und eventuell weitere erforderliche Verkehrs- und Umweltplanungsleistungen werden 100 000 Euro für das Haushaltsjahr 2019 eingestellt. Damit tritt der Schwarzwald-Baar-Kreis gegenüber den beteiligten Kommunen in Vorleistung.