Schramberg Lockere "Gosch": Viagra für Seerosen

Schramberg. Zumindest war mit dem Einflug der drei Subbrschwoba Link-Michel, Sabine Schief und dr’ Beirer die Bühne fest in schwäbischer Hand und Gosch.

Und die saß locker in der Abgrenzung vom Rest der Welt, besonders bei unvermeidlichen Treffen, wie "Labskaus meets Maultasche". Dabei sollten die da oben an der Küste "bei so viel Watt heller sein", befand der Link-Michel.

Sinnkrise wird auf dem Mountainbike ausgelebt – in greller Kleidung