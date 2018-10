Schramberg Literarische Herbstfrüchte zum Dessert

In Heiligenberg wird die Gruppe danach den Rittersaal des Fürstenbergischen Schlosses mit seiner Kassettendecke besichtigen können und danach an den Bodensee gelangen, wo oberhalb von Bodman in Liggeringen die urige "Dünnele-Wirtschaft" zur Einkehr lockt. Zu dieser Fahrt lädt das Freiamt laut Mitteilung auch Gäste ein.