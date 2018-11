Schramberg Lindengasse erhält ein 30er-Limit

Nach Auskunft von Cornelia Penning, Abteilungsleiterin Öffentliche Ordnung, stellten 50 Anwohner der Gartenstraße in Sulgen im Juni gemeinsam einen Antrag zur Einführung einer 30er-Zone für die Gartenstraße. Darauf basierend habe wenig später die SPD/Buntspecht-Fraktion die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob Tempo 30 in allen Nebenstraßen der Gesamtstadt eingerichtet werden könne. Die Stadt habe eine Bestandsanalyse vorgenommen und dabei festgestellt, dass in vielen Nebenstraßen bereits eine solche Begrenzung bestehe. Gewerbe- und Industriegebiete seien dabei nicht berücksichtigt worden. In Waldmössingen gebe es nur in der Lindengasse noch keine 30er-Zone.

Vor allem in Sulgen würde die Senkung der erlaubten Geschwindigkeit eine Änderung der Vorfahrtsregel in "rechts vor links" nach sich ziehen, informierte Penning.

Rat Jürgen Kaupp verwies auf die Stichstraße vom Parkplatz der Ortsverwaltung bis zur Kirche, die bisher keine Begrenzung habe. Zwar könne auf diesem kurzen Teilstück kaum schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden, doch das Anbringen eines 30er-Schilds sei bestimmt nicht verkehrt. Außerdem sei zu überlegen, auch die Straße "Im Webertal" im gleichnamigen Gewerbegebiet auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Dort befinde sich zum einen eine Gaststätte, zum anderen die Werkstatt der Lebenshilfe. Dies erachte er als wichtig, wenn morgens und abends die behinderten Menschen der Lebenshilfe gebracht und abgeholt würden.