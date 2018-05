Schramberg Lieber Psychiater als Schönheitschirurg

Schramberg. Sie fanden im Kulturbesen ja auch alles stimmig: die idealen Räumlichkeiten, die perfekte Organisation durch Harald Burger, die hilfreiche Technik am Mischpult (Rainer Aulich) und das leckere Essen. Moderator, Gitarrist, Sänger und Entertainer Ferdinand Riester, der "einzige Mann im Frauenbund", hatte vom ersten Moment an den richtigen Draht zum Publikum.

Für die Stimmen hätte es auch gar keine Entschuldigung gebraucht (Pollenflug, Kater, einfach zu alt), sie waren hinreißend. Mit ihrem Song "Warum gibt es keinen Mann, den man sich bestellen kann?" trafen die vier "taffen" Damen (Bianca Henkel, Karin Daikeler, Tine Riester und Babs Rock) mit ihrem Gitarrenbegleiter Ferdi Riester auch sofort ins Schwarze, denn auch das Rückgaberecht wurde angesprochen. Ihre Themen holten die "Fehlaperlen" direkt aus dem Alltag, etwa von der Weihnachtsfeier im Betrieb, wo der Azubi den mit Renate Maier knutschenden Abteilungsleiter postwendend ins Netz stellt und damit eine Lawine ins Rollen bringt. Fazit: Willst du diesen Ärger nicht, begnüge dich mit Schunkeln.

In der "sehr persönlichen" Vorstellungsrunde vertrauten die Akteure dem Publikum ihre geheimen Wünsche an, zum Beispiel eine "Titti-Fritti- Oben-ohne-Bude" in Buxtehude, aber sie sahen ein, dass sie auch beim Schönheitschirurgen Mang in Lindau keine Chance hätten, denn neu zaubern könne auch der nicht.