Schramberg Leuchtende Farben gefallen

Über all das wurden die Senioren von Museumsleiter Alexander Müller bei einer interessanten Führung informiert. Im anschließenden Film erfuhr die Gruppe vieles über Land und Leute und bekam Einblicke in das mühsame Arbeiten der Mineros, die unter immensen Strapazen in Gruben und Erdlöchern in Brasilien nach Kristallen und Drusen graben. Im Museumsshop konnten noch Mitbringsel gekauft werden.