Schramberg Lesen lernen mit Leo Löwe

Schramberg-Tennenbronn. "Wir sind Kinder (...der Stoff, aus dem die Zukunft ist)" – dieser inzwischen 36 Jahre alte Klassiker von Musiker und Komponist Rolf Zuckowski bleibt aktuell. Und er ist wie gemacht für ein Schulanfangsfest: Mit einem Schulranzentanz zu diesem Lied begrüßten die Zweitklässler die neuen Erstklässler am Samstag während der Einschulungsfeier in Tennenbronn.

20 Kinder warteten ungeduldig auf ihre erste Unterrichtsstunde und rutschten, ausgestattet mit Schulranzen und Schultüten, nervös auf ihren Bänken in der Turnhalle herum.

Dass es ganz normal ist, an einem solch wichtigen Tag aufgeregt zu sein, veranschaulichte Schulleiterin Tanja Witkowski in ihrer Begrüßungsrede anhand der Geschichte von Leo Löwe. Auch er war sehr aufgeregt, als er in die Schule kam, bis er merkte, dass alle Kinder nicht nur viel Neues lernen mussten, sondern dass sie auch schon eine ganze Menge konnten. Leo konnte gut brüllen und die Krallen zeigen – die neuen Grundschüler in Tennenbronn können nach eigenen Angaben gut Fußball spielen und turnen, Lego bauen und schwimmen; und einer erzählte sogar stolz, er könne besonders gut Bulldog fahren.