Schramberg Leon Huber bleibt Oberministrant

Es war in den Gesichtern zu erkennen, wie jeder das Jahr noch einmal Revue passieren ließ und auch der eine oder andere Lacher aus dem Publikum in Erinnerung an die lustigen Aktionen in der Gruppe ertönte, heißt es in einer Mitteilung.

Der nächste Punkt auf dem Programm wurde dann schon etwas ernster, als Jonas Huber den Kassenbericht vorlas. Doch das Ergebnis konnte sich sehen lassen, denn durch den Aufwand des Leitungsteams bei Gartenaktion oder dem Herbstkonzert des Musikvereins Sulgen wurde dieser trotz Verlusten noch in einem guten Bereich gehalten. Jonas Huber wurde direkt wiedergewählt.

Bei den Planern der Ministrantendienste wurden Manuel Flaig und Julian Kaltenbach entlastet und durch Dennis und Niklas Hillmaier ersetzt. Larissa Gehweiler, Mädchensprecherin, wurde entlastet und wiedergewählt. Zudem steht ihr ab jetzt Elena Totzki als Stellvertreterin zur Seite.