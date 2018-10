Schramberg Leitungsduo ist komplett

Ab 2010 unterrichtete Dimmerling zunächst an der Graf-von-Bissingen Grund- und Werkrealschule in Schramberg. Sie bringt eine hohe fachliche Kompetenz mit in das Amt.

So hat sie in den vergangenen Jahren maßgeblich den Ganztagesbereich weiterentwickelt und in verschiedensten Bereichen des Schullebens richtungsweisend und wirkungsvoll mitgearbeitet. Viel Erfahrung sammelte sie auch in den Jahren als Fachberaterin am Staatlichen Schulamt Donaueschingen. Sie schätzt die gute Zusammenarbeit mit Rektor Karsten Krawczyk sowie dem aktiven und tatkräftigen Kollegium.

Bewusst hat sie sich für die Berneckschule und die Region entschieden, heißt es weiter. Denn obwohl sich ihre Heimat im Norden Deutschlands befindet, fühlt sich die gebürtige Niedersächsin im Schwarzwald wohl und findet hier ausreichend Möglichkeiten, ihren Interessen Gleitschirmfliegen und Bergsteigen nachzukommen.