Schramberg "Leibssle" live bei "Solo Grandioso"

Die etwa 45-minütige "Liveshow" aus dem Amtszimmer der Schramberger Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr wird ab 19 Uhr live auf dem Youtube-Kanal des Schwarzwälder Boten übertragen. Das Video kann auch später angeschaut werden.

Auch die Künstler werden durch das Projekt unterstützt: Die Stadt bezahlt ein Grundhonorar und die Technik, zusätzlich können die Zuschauer über eine PayPal-Einbindung "Eintrittsgelder" spenden.

Weiter geht die digitale Kulturbühne am 29. April mit Fräulein Wommy Wonder und am 6. Mai mit Alois Gscheidle.