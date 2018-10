Schramberg Lecker essen bei den Landfrauen

Schramberg-Tennenbronn. Obstsalat, rote Grütze, Joghurt und Haferflocken ergaben ein leckeres Müsli, daneben waren Bauernbrot, Rührei mit Schafgarbe, Wurst, Fisch und Käse, diverse Marmeladen und Honig angerichtet. Das Besondere: Alle Lebensmittel stammten aus Tennenbronn und Umgebung.

Die Landfrauen hatten alle Hände voll zu tun, um das Buffet wieder aufzufüllen, war der Pfarrsaal doch von Beginn an komplett besetzt. Im Foyer wartete eine vielfältige Kuchenauswahl, vor dem Saal war ein kleiner Bauernmarkt mit Honig, herbstlichen Blumenkränzen, frischen Waren und Eingemachtem aufgebaut. Allein die vielen Marmeladegläser fanden in diesem Jahr etwas weniger Abnehmer, weil auch so mancher Hobbygärtner eine so reiche Fruchternte zu verzeichnen hatte, dass er aus dem Einkochen nicht mehr herauskam.

Zu hohe Auflagen