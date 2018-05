Schramberg Lebenskunst der Kapuziner bei Marktplatz Kirche

Der zweite Teil des Vortrags vermittelt die Weisheit einer Spiritualität, die in der Nachfolge Jesu "arm an Dingen und reich an Leben ist". Der 56-jährige Franziskusforscher zeigt anschaulich Einblicke in die Realität einer heutigen Kapuzinergemeinschaft auf, die nicht mehr bettelarm ist, ihre materielle Sicherheit jedoch weiterhin auf gegenseitiges Teilen stützt – und damit ein reiches Beziehungsnetz knüpft.