Schramberg/Lauterbach Trotz Festnahmen gehen Einbrüche weiter

Solange lässt auch die Polizei in Schramberg nicht locker, wie Revierleiter Jürgen Lederer auf Anfrage bestätigt. Bis die Fragen geklärt seien, würden die vor Kurzem in die Wege geleiteten speziellen Fahndungsmaßnahmen und Überprüfungen weiter gehen – und zwar jede Nacht.

Denn die Arbeit geht nicht aus, so viel ist sicher. Michael Roh, Leiter der Führungsgruppe des Polizeireviers Schramberg, berichtet von einem deutlichen Rückgang an Einbrüchen, seitdem das Duo verhaftet worden ist. "Das merkt man ganz deutlich", sagt er. Daher spricht einiges dafür, dass die Festgenommenen auch für Taten im Raum Schramberg verantwortlich gemacht werden können.

Allerdings: Die Einbrüche haben seitdem nicht aufgehört. So wurde in der Tankstelle in Lauterbach einen Tag nach der Festnahme des Duos aus Albanien eingebrochen. Auch dort berichtete der Besitzer von zwei Osteuropäern, die auf Videoaufnahmen zu sehen seien. Das müssen dann aber logischerweise andere Personen als die beiden am Tag zuvor Festgenommenen gewesen sein.

Zudem, berichtet Roh, sei wenige Tage später versucht worden, in Aichhalden einen Tankautomat zu knacken. Drei weitere Fälle des besonders schweren Diebstahls habe es seitdem in Gaststätten und bei einem Schrotthändler gegeben, sagt der Leiter der Führungsgruppe.

Das Muster sei immer ähnlich. So seien die Taten nachts verübt worden. Dass es immer zwei bis drei Täter aus Osteuropa seien, sei nicht ungewöhnlich. Solche Einbrecherbanden gebe es relativ häufig – und zwar nicht nur im Raum Schramberg, sondern in ganz Deutschland.