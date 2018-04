Schramberg/Lauterbach Talstadt hat ein Metzgerproblem

Nach der Schließung der "Schützenmetzgerei" vor rund drei Jahren war der Handwerksbetrieb der Familie Hermann der einzige in der Talstadt mit eigener Schlachtung. Am Montag hätte das Geschäft eigentlich nach zweiwöchigem Urlaub wieder öffnen sollen, nun hängt das Schild mit der Aufschrift "Geschlossen" an der Glastür.

An mangelnder Kundschaft habe es nicht gelegen, dass nun endgültig Schluss sei, sagt Lioba Hermann. Ihr 70-jähriger Mann und sie hätten das Alter zum Aufhören erreicht. Man habe sich um einen Nachfolger bemüht, allerdings ohne Erfolg. Ein kritischer Punkt bei den Verhandlungen seien die fehlenden Parkplätze gewesen. Diese seien auch oft von der Kundschaft bemängelt worden.

"Die Schließung kam auch für uns überraschend", sagt Wirtschaftsförderer Manfred Jungbeck. Um dem Metzgermangel in der Talstadt entgegenzuwirken, sei man derzeit mit Metzgereien im Umland im Gespräch. Auch zur IHK habe man Kontakt aufgenommen.