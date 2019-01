Schramberg Lars Bornschein veröffentlicht seinen zweiten Gedichtband

Die Gedichte sind zum Teil in Reimform, meist aber in rhythmischer, aber ungereimter Form gehalten. "Mir ist wichtig, dass die Gedichte etwas im Leser auslösen und nicht nur um sich selbst drehen", betont Bornschein, "sie sollen erheitern, zu überraschenden Erkenntnissen führen, nachdenklich stimmen oder einfach Spaß machen. Beispiel das Gedicht ›Beziehungsweise‹. Immer zwischen Mann und Frau: das Ziehen. Er will sie ausziehen, sie bei ihm einziehen und ihn umerziehen, bis er sich lieber verzieht, um sich ihr zu entziehen."