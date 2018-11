Schramberg Läuft vieles auf den alten Standort hinaus?

Und darum ging’s: Bei der Durchsicht des Investitionsprogramms 2019 sprach sich Stadtrat Patrick Fleig (CDU) in der Sitzung am Donnerstagabend dafür aus, vorgesehene Mittel aus dem Haushalt 2022 dem Haushaltansatz 2020 und 2021 zuzuschlagen, um ohne Zeitverlust 2020 in den Um-, beziehungsweise Neubau der Festhalle Tennenbronn am alten Standort einsteigen zu können.

Im entsprechenden Antrag stellte die CDU heraus, dass nach ihrer Sicht mehrere Punkte für den alten Standort sprechen würden. So sei eine weitere Verschiebung des Projekts den Bürgern nicht mehr zu vermitteln und schädige massiv die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der städtischen Kommunalpolitik. Außerdem sei eine zeitnahe Realisierung nur am alten Standort in der Löwenstraße möglich und die Dringlichkeit des Projekts sei auch im aktuellen Zustand der Halle begründet. "Eine weitere Verschiebung erhöht die Baukosten massiv", so Fleig. Viele Rückmeldungen seitens der Bevölkerung hätten ergeben, dass der alte Standort favorisiert werde und bei dieser Lösung brauche es keine Versiegelung weiterer Flächen am Dorfweiher.

Der Antrag seiner Fraktion solle ein Signal setzen, dass die Halle wegen des geplanten Schulcampus nicht kippt und dafür sorgen, dass in das Thema "Fahrt rein komme", so Stadtrat Jürgen Winter.