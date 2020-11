Die schweren Maschinen waren am Donnerstagmorgen angerückt, um zur Tat zu schreiten: Der Paradiesplatz sollte asphaltiert werden, so der Plan. Allerdings öffnete Petrus nahezu den gesamten Vormittag die Schleusen. Die Verantwortlichen steckten die Köpfe zusammen und beratschlagten intensiv. Letztlich wurde zum Rückzug geblasen: "Es macht keinen Sinn. Es ist zu nass, um den Asphalt einbauen zu können", sagte Rudolf Ebner vom Regierungspräsidium, der die Bauaufsicht inne hat. Das hat nun auch Auswirkungen auf den Verkehr: Der Asphalt soll am Freitag eingebaut werden – sofern es das Wetter zulässt. Restarbeiten müssen dann am Montag erledigt werden, sodass der Verkehr erst dann wieder ungehindert fließen kann. Foto: Dold