Schramberg Ladendieb muss ins Gefängnis

Gleich zu Beginn der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Oberndorf zeigte der aus Georgien stammende Mann Reue und legte ein umfassendes Geständnis ab – eine Dolmetscherin übersetzte. Im Mai 2019 hat er in einem Schramberger Supermarkt mehrere Artikel in einen Rucksack gesteckt, an der Kasse aber lediglich eine Flasche Saft bezahlt. Der 35-Jährige, der im Karlsruher Raum wohnt, habe sich während seines "Einkaufs" auffällig verhalten, erzählt ein im Laden tätiger Detektiv, der als Zeuge auftrat. "Er hat sich beim Rausnehmen der Artikel immer wieder umgeschaut." Zudem sei der Angeklagte nicht alleine gewesen: Ein weiterer Täter habe ihm Waren zugesteckt.