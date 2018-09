Schramberg Lackmus-Test für Schriftsteller

Eigentlich seien dies laut Mitteilung keine Erzähl-, sondern Vorlesegeschichten, denn die genaue Sprache und knappe Schilderung dieser kleinen Kunstwerke werde sich im freien Vortrag nicht wiederholen lassen.

Reinhard Großmann, 1934 in Schlesien geboren, verschlug es nach am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Baden-Württemberg. In Aalen machte er Abitur, studierte in Tübingen, Kiel und Rochester (USA). Von 1964 bis 1999 war er Lehrer für Englisch, Geschichte und Religion am Gymnasium Schramberg.

Er wohnte mit seiner Familie in Tennenbronn, wo er 22 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats war. Bekannt wurde er als Bundestagskandidat, der 1969 und 1972 für die SPD im Wahlkreis Donaueschingen den Wahlkampf führte.

Nach dem Tod seiner Frau zog er zur Familie seines Sohnes nach Freienwill bei Flensburg. Er kommt immer wieder gern, auch zu Lesungen, in den Schwarzwald zurück.

