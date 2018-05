Schramberg. Zwei Sachbeschädigungen meldet die Polizei: In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter in der Berneckstraße in Schramberg an einem Dreier-BMW die Front- und Heckscheibe eingeschlagen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 500 Euro. Bereits am Freitag wurde zwischen 16.30 und 20.30 Uhr ein BMW, der in Sulgen auf dem Festhallenparkplatz stand, zerkratzt. Hierbei gehen die Beamten von einem Schaden in Höhe von rund 1500 Euro aus. Hinweise in beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/27 01-0, entgegen.