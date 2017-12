Schramberg Kurz vorm Höhenflug

Mit der Jungfrau bringt die Astrologie Begriffe wie Vernunft, Ordnung, Fleiß, Vorsicht, Detail, Sparsamkeit und Realitätssinn in Verbindung. Verdrängte Eigenschaften dieses Zeichens sind Pedanterie, Intoleranz, Kritik, Unzufrie-denheit und Ängstlichkeit.

Setzt man sich mit Schramberg näher auseinander, stellt man fest, dass die Fünftäler-stadt durchaus Jungfrauqualitäten besitzt, denn sie ist aus vielen Teilen wie ein Puzzle zusammengesetzt. Das Konzept eines Schulcampus, einem Ort, an welchem mehrere Schulen angesiedelt sind, passt ebenso zur Jungfrau, wie die Wirtschaftszweige, die hier ihren Standort haben. Sowohl in der Uhrenindustrie und der feinmechanischen Industrie sind Detailwissen und Präzision gefragt.

"Die Bewerbung für die Landesgartenschau ist ebenfalls nachvollziehbar und erfolgversprechend. Wird das Zeichen Jungfrau doch dem Element Erde zugeordnet und besitzt einen starken Bezug zu Arbeiten in Garten und Natur", so Schmucker.

Das Zeichen Fische, das im Horoskop Schrambergs ebenfalls betont ist, wird einerseits mit Intuition, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und andererseits mit Chaos, Hilflosigkeit und Illusionen in Zusammenhang gebracht.

Auch dieses Zeichen findet seine Entsprechungen innerhalb Schrambergs. Die Schließung des Krankenhauses und leer stehende Fabrikgebäude trüben das saubere Erscheinungsbild. "Dass es generell nicht leicht ist, die Energien zu fokussieren, zeigen die endlosen Diskussionen um Talstadtumfahrung und Schulcampus."

Aus astrologischer Sicht bringt die Betonung der Tierkreiszeichen Jungfrau und Fische laut Schmucker generell eine Veranlagung, die vermuten lässt, dass sich Schramberg im Laufe seiner Geschichte immer wieder zwischen den Polen Ordnung und Chaos beziehungsweise Realität und Intuition bewegt hat.

Das Horoskop weist auch eindeutig darauf hin, dass die Eigenschaften, die das Zeichen Jungfrau auszeichnen, die Lernaufgabe dieser Stadt sind. "Das bedeutet zwangsläufig, dass Bürgerschaft und Stadtverwaltung sich nicht von Fantasien und Träumen (Fische) leiten lassen sollten. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, realistisch zu planen und bei der Durchführung von Projekten alle notwendigen Details zu beachten ohne sich allzu lange an überflüssigen Kleinigkeiten aufzuhalten", rät Schmucker.

Zukünftige Entwicklungen

Die oben beschriebene Aufgabe steht auch im Jahr 2018 im Vordergrund, doch generell ist die Zeitqualität des neuen Jahres positiver zu bewerten als 2017. "Viele kritische Konstellationen sind vorbei und das Symbol, das in der Astrologie für Glück und Fortschritt steht, bildet bis in den August unterstützende Aspekte auf die Sonne des Stadthoroskops. So sind in dieser Zeit vielversprechende Entwicklungen bei den anstehenden Projekten zu erwarten", deutet der Astrologe, der in Zimmern wohnt, die Sterne.

"Doch Wachsamkeit ist geboten, da von Mitte März 2018 bis Beginn 2019 auch ein astrologischer Spannungsaspekt auf die Sonne wirkt. Dieser weist darauf hin, dass trotz allem Fortschritt und Realitätssinn nicht alle Unklarheiten aus der Welt geschafft werden können. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass erst im Laufe des Jahres 2019 letzte Hindernisse überwunden sind", resümiert Thomas Schmucker.