Schramberg Kunstrasenplatz kommt erst 2021

Schramberg-Waldmössingen. Ratsmitglied Jürgen Kaupp bemängelte nach der verkürzten Haushaltsrede von Oberbürgermeister Thomas Herzog und der Darstellung der Eckdaten des 430-seitigen Zahlenwerks durch Kämmerer Rudi Huber, dass der Entwurf schlecht zu lesen sei. Es gebe einige Haushaltspositionen, die den Stadtteil Waldmössingen beträfen, aber nicht aufgeführt seien.

Beispielhaft nannte Kaupp die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters für den Waldmössinger Bauhof. Er bat darum, dies beim nächsten Haushalts-Entwurf zu berücksichtigen. Die Neueinstellung wird die Personalkosten des Bauhofs um rund 60 000 Euro auf 309 000 Euro erhöhen.

Die Mittel in Höhe von 80 000 Euro für einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Feuerwehr müssen in 2019 neu eingestellt werden. Dies trifft auch für eine weitere Urnenwand für 52 000 Euro auf dem Friedhof zu, nachdem es Lieferschwierigkeiten gegeben hat und sie erst in 2019 aufgestellt werden kann. Für die energetische Sanierung der Grundschule waren in diesem Jahr Planungskosten von 90 000 Euro vorgesehen. Dieser Ansatz muss auf 100 000 Euro erhöht und in 2019 neu veranschlagt werden.