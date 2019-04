Schramberg Kundin wartet bis heute auf ihr Geld

Hat sich ein 48-Jähriger beim Verkauf eines Möbelstücks einen Vermögensvorteil verschafft? Dieser Frage ist das Amtsgericht Oberndorf in einer Strafverhandlung wegen Betrugs nachgegangen, konnte aber noch kein Urteil fällen. Da der Angeklagte eine bislang so noch nie ausgeführte Erklärung abgab, wieso er weder die Ware liefern, noch das Geld zurückzahlen konnte, muss nachermittelt werden. Sicher war sich Richter Wolfgang Heuer allerdings, dass mit der Verhandlung in Oberndorf "nur an die Spitze des Eisbergs" gekratzt werde.

Rund 1000 Euro hatte eine Unternehmerin, der das vor dem Konzeptshop stehende preisreduzierte Objekt gefallen war, sofort anbezahlt und weitere 600 Euro nachgeschossen, als die Lieferung angekündigt worden war. Die Restsumme von 20 Prozent des Kaufpreises wäre dann bei der Lieferung fällig geworden.

Sie habe sich auf die Bestellung eines neuen Objekts eingelassen, sagte die als Zeugin geladene Geschädigte, weil "der freundliche Mann" deutlich gemacht habe, dass der in Aussicht gestellte Rabatt für das ausgestellte Stück nicht gelte. Als jedoch nach mehr als der doppelten Zeit –­ den Konzeptshop gab es mittlerweile gar nicht mehr – noch immer keine Lieferung erfolgte und immer neue Gründe für eine Verzögerung genannt wurden, drohte sie mit dem Anwalt. Schließlich forderte sie ihr Geld zurück, das sie jedoch bis heute nicht erhalten hat, und erstattete Anzeige. Sie hatte zudem ausgesagt, dass der 48-Jährige dies über eine andere Firma, die er habe, abwickeln wolle.