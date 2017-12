Schramberg "Kunden unterstützen gern den guten Zweck"

Schramberg. André und Jessica Alesi vom Bettenland Schramberg und Trossingen übergaben eine Spende von 1285 Euro aus dem Verkauf ihrer Kissen- und Decken-Eigenprodukte an die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Das Jahr über unterstützte das Bettenland die Stiftung auch mit weiteren Projekten. Die Spende von zehn Euro für jede Decke und fünf Euro für jedes Kopfkissen der Alesi-Eigenmarke werde sehr gut angenommen, berichtete André Alesi: "Die Kunden unterstützen gern den guten Zweck." Die Edeldaunenprodukte von freilaufenden Tieren "passen sehr gut zum Sinnesthema in der Stiftung", die Menschen mit Sinnesbehinderungen von der Kindheit bis ins Alter betreut. Die Spende für die Stiftungs-Aktion "Wir machen Schule. Machen Sie mit" zugunsten der geplanten Schulsporthalle wird noch ergänzt durch die Spendenhäuschen in den Bettenland-Filialen. Als Familienunternehmen, betonten Jessica und André Alesi im Gespräch mit der für Spenden zuständigen Ansprechpartnerin Anna-Maria Kallweit, trügen sie auch Verantwortung für die Region und förderten daher auch in Kooperation mit der Stiftung soziale Projekte. Das Bettenland unterstützte die Projekte der Stiftung auch mit zwei "Kultur im Bett"-Veranstaltungen in der Schramberger Filiale, deren Erlös an die Stiftung ging.