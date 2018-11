Schramberg Kultusministerin wird über städtische Schullandschaft informiert

Schramberg (lh). Die Stadt ist am Mittwoch einmal mehr im Mittelpunkt der Landespolitik gestanden. So sah es zumindest der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Stefan Teufel. Er freute sich beim Besuch von Kultusministerin Susanne Eisenmann in der Szene 64 (wir berichteten) über die vielen Schulleiter, Lehrer und weitere Berufstätige im Bildungssystem, die gekommen sind. Kinder seien das wichtigste, das man habe. Und für sie brauche es ein gutes Bildungswesen, so Teufel.