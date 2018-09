Schramberg Kulturelle Eindrücke gesammelt

Schramberg. Gespannt blicken 46 Schüler der Erhard-Junghans-Schule (EJS) Schramberg aus dem Fenster, als der Bus in die Seepromenade in Hastings einbiegt, wo die englischen Gasteltern bereits auf sie warten. Es ist der Moment, in dem die meisten Schüler zum ersten Mal in ihrem Leben in einem englischsprachigen Land direkt in Kontakt kommen mit Menschen, deren Sprache sie bereits seit mehreren Jahren lernen. Die Schüler aus Klasse neun und zehn werden laut Mitteilung in den nächsten Tagen in Begleitung ihrer Englischlehrerinnen Maria Deufel, Susanne Göhring und Jasmin Link den Süden Englands erkunden.

Auf dem Programm stehen Sehenswürdigkeiten wie der Besuch des Royal Pavillion in Brighton oder das Museum in Hastings, eine Klippenwanderung von Beachy Head nach Birling Gap, aber auch ein Kinobesuch in Eastbourne.

Die Fahrt nach London erfordert staubedingt einige Geduld, aber die Schüler werden nicht nur durch berühmte Sehenswürdigkeiten wie Buckingham Palace, Big Ben, Westminister Abbey und Tower Bridge entschädigt, sondern genießen auch auf eigene Faust das besondere Flair einer Großstadt.