Schramberg Kulturell wird einiges geboten

Schramberg (czh). Im Terrassenbau in der Geißhalde hatte der Stadtverband für Kultur seine Hauptversammlung. Nach einer Führung durch das Uhrenmuseum, das sich laut Erika Brugger zu einem Kleinod entwickle, gab Tanja Witkowski ihren ersten Bericht als Vorsitzende des Verbands.

Für die Verantwortlichen in der Jugendarbeit könnten Vereine die vorgeschriebene Unbedenklichkeitsbescheinigung in der Stadtverwaltung bei den Ombudsfrauen Desiree Schwer und Selina Stumpp beantragen. Die Auswirkungen der Datenschutzverordnung für die Vereine hatte Herbert Zinell in zwei gut besuchten Veranstaltungen vorgestellt. Die Kürzung der Vereinszuschüsse haben die Fraktionen im Gemeinderat aufgehoben.

Zu ihrem 60-jährigen Bestehen habe sich die Musikschule mit der Aufführung der West Side Story "super präsentiert", ebenso Podium Kunst mit der Jubiläumsausstellung 40x40, so Witkowski. Sie begrüßte die Kooperation der Musikvereine in Tennenbronn in einem gemeinsamen Jugendorchester. Dagegen löste sich der Gesangverein Liederkranz auf und der in Sulgen ruht momentan.